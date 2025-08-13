في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

عندما تشتهين شيء حلو وسريع بدون تعب أو فوضى في المطبخ، براونيز الميكروويف هو الحل، وصفة سريعة، بسيطة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت، جهزيها في كوب أو صحن، وادخليها الميكروويف، وخلال دقيقة ونص بس، سوف يكون عندك براونيز دافئ، غني بالشوكولاتة، وطعمه خيالي، مثالي لسهرة، ضيافة سريعة.

تقدم الشيف سلمي عماد طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف.

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف في كوب فردي



المكونات لعمل براونيز بالشوكولاتة تكفي لشخص واحد

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة مذابة

3 ملاعق كبيرة حليب أو ماء

ربع ملعقة صغيرة فانيليا اختياري

1 ملعقة كبيرة شوكولاتة قطع أو شوكولاتة قابلة للذوبان اختياري للتغليف اللذيذ

في كوب أو صحن آمن للميكروويف، اخلطي:

الدقيق + الكاكاو + السكر + رشة الملح.

أضيفي

الزيت + الحليب + الفانيليا، وقلّبي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم بدون تكتلات.

اختياري أضيفي قطع الشوكولاتة في المنتصف أو فوق الخليط.

ضعي الكوب في الميكروويف على حرارة عالية لمدة:

60 إلى 90 ثانية فقط حسب قوة الميكروويف

اتركيه يبرد لمدة دقيقة، ثم قدّميه دافئًا.

للتقديم

مع ملعقة آيس كريم فانيليا؟

أو رشة سكر بودرة؟

أو ملعقة نوتيلا فوقه وهو دافئ؟

نصائح