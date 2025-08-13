قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: استمرار استقبال طلبات الترشح للاشتراك بمسابقة الميسرات بدور الحضانات

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات الترشح للاشتراك بمسابقة الميسرات بدور الحضانات بمشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة المنفذ بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا".

وأوضحت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل أن المسابقة تستهدف ميسرات دور الحضانة على مستوى ٩ محافظات "الإسكندرية ، السويس، بورسعيد ، الإسماعيلية، الفيوم ، أسوان، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة".

وتهدف إلى تنمية مهارات الميسرات ورفع كفاءتهم من خلال ما يقدم بالبرنامج اليومي داخل الحضانة عن طريق المنافسة والتشجيع على الاستخدام الأمثل والفعال لأدوات حقيبة الميسرة المقدمة للحضانات المستهدفة لتحسين البيئة التعليمية والتربوية للأطفال وأولياء الأمور وكذا تحسين فصول الأطفال والاستفادة من خامات البيئة. 

وأشارت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، إلى أن المسابقة تضم فئتين الأولي تتضمن تنفيذ ألعاب تطبق فكرة التعلم من خلال اللعب، والثانية تنفيذ ألعاب تطبق فكرة الدمج على ألا تحتوي الخامات المستخدمة على مواد ضارة أو أجزاء حادة وعدم وجود مخاطر مثل ابتلاع الأطفال للعبة أو جزء منها وإتباع معايير السلامة واحتواء النشاط على عناصر تنمى الحواس والمهارات الحركية وتوافق النشاط مع الفئة العمرية المستهدفة وإنشاء تصميم قوى يصعب كسره، واستخدام أدوات تثبيت مناسبة مثل اللصق أو الخياطة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالمسابقة ويستمر حتى 19 أغسطس 2025 على أن يقتصر التقديم على الميسرات داخل الحضانات القائمة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظات المشروع ويمكن التقديم عبر اللينك التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1NAcJc4MKaRGXB0ZLutfM2RHqVWTCWHMEaNuqxZD4174

التضامن الاجتماعي الميسرات الحضانات تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة التعاون الدولي اليابانية الجايكا

