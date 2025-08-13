قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: 16560 حضانة بمصر بينها 13072 مرخصة.. وخطة للتوسع وتحسين الخدمات

حضانة
حضانة
البهى عمرو

قالت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة دور الحضانة ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحضانات في مصر يبلغ نحو 16560 حضانة، منها 13072 مرخصة، فيما تقدمت 3488 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وأضافت عمر، خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، أن محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية تشهد نشاطاً ملحوظاً في إنشاء الحضانات، مع تقديم الدولة حوافز للمستثمرين وتسهيلات في استخراج التراخيص، في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ورفع نسبة الإتاحة لاستيعاب أكبر عدد منهم.

وأوضحت أن قطاع الطفولة المبكرة كان يواجه قبل عام 2014 عدداً من التحديات، أبرزها قلة عدد الحضانات وضعف نسب الإتاحة للأطفال، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد وبعض المناطق الريفية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء الحضانات عبر عدة مسارات، منها التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير مبانٍ في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء حضانات ضمن مشروع "حياة كريمة"، إضافة إلى دعم الحضانات الخاصة التي ينشئها الأفراد، لتكون قريبة من أماكن السكن أو العمل.

وفي ما يتعلق بالمحافظات الأكثر احتياجاً، أشارت إلى أن القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد مثل أسوان وسوهاج تشهد طلباً مرتفعاً على الحضانات، بينما تتطلب المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة – مثل الوادي الجديد – توفير حضانات في المناطق المتباعدة جغرافياً.

كما شددت على اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الحضانات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني، وفقاً لقانون الطفل ورؤية مصر 2030، موضحة أن الجهاز الوظيفي بالحضانة يتضمن ثلاثة مستويات: الإدارة، والميسرات (المربيات)، والعاملات المساعدات، ولكل منها برامج تدريب متخصصة.

وحول الحوافز المقدمة للراغبين في إنشاء حضانات، لفتت إلى أن الوزارة – بتوجيه من الوزيرة مايا مرسي – عملت على تبسيط إجراءات التراخيص، كما توفر قروضاً ميسرة للشباب بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي عبر برنامج "حضانتي"، لتمويل إنشاء أو تطوير وتجهيز الحضانات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتأهيل الكوادر وتلبية الاشتراطات المطلوبة.

التضامن الحضانة الإسكندرية قطاع الطفولة المبكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

إمام عاشور

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

ترشيحاتنا

مطعم تسلا

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

كاديلاك

طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

لوسيد

محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب

بالصور

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

فيديو

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد