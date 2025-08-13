التضامن: 16560 حضانة بمصر بينها 13072 مرخصة.. وخطة للتوسع وتحسين الخدمات

قالت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة دور الحضانة ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحضانات في مصر يبلغ نحو 16560 حضانة، منها 13072 مرخصة، فيما تقدمت 3488 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وأضافت عمر، خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، أن محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية تشهد نشاطاً ملحوظاً في إنشاء الحضانات، مع تقديم الدولة حوافز للمستثمرين وتسهيلات في استخراج التراخيص، في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ورفع نسبة الإتاحة لاستيعاب أكبر عدد منهم.

وأوضحت أن قطاع الطفولة المبكرة كان يواجه قبل عام 2014 عدداً من التحديات، أبرزها قلة عدد الحضانات وضعف نسب الإتاحة للأطفال، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد وبعض المناطق الريفية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء الحضانات عبر عدة مسارات، منها التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير مبانٍ في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء حضانات ضمن مشروع "حياة كريمة"، إضافة إلى دعم الحضانات الخاصة التي ينشئها الأفراد، لتكون قريبة من أماكن السكن أو العمل.

وفي ما يتعلق بالمحافظات الأكثر احتياجاً، أشارت إلى أن القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد مثل أسوان وسوهاج تشهد طلباً مرتفعاً على الحضانات، بينما تتطلب المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة – مثل الوادي الجديد – توفير حضانات في المناطق المتباعدة جغرافياً.

كما شددت على اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الحضانات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني، وفقاً لقانون الطفل ورؤية مصر 2030، موضحة أن الجهاز الوظيفي بالحضانة يتضمن ثلاثة مستويات: الإدارة، والميسرات (المربيات)، والعاملات المساعدات، ولكل منها برامج تدريب متخصصة.

وحول الحوافز المقدمة للراغبين في إنشاء حضانات، لفتت إلى أن الوزارة – بتوجيه من الوزيرة مايا مرسي – عملت على تبسيط إجراءات التراخيص، كما توفر قروضاً ميسرة للشباب بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي عبر برنامج "حضانتي"، لتمويل إنشاء أو تطوير وتجهيز الحضانات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتأهيل الكوادر وتلبية الاشتراطات المطلوبة.