قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إعلان فوزهم في الانتخابات.. نواب بالشيوخ يكشفون أهم التحديات والقضايا أمامهم في المجلس.. ويؤكدون: نطالب بتقديم الدعم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
طارق عبد العزيز لـ صدى البلد : إعادة تشغيل المصانع المغلقة من أولوياتي
حازم الجندي لـ صدى البلد : قضيتيّ الوعي والصناعة على رأس أولوياتي في الشيوخ
 

كشف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد على القائمة الوطنية بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ عن أهم التحديات والقضايا التي سيركزوا عليها في مجلس الشيوخ.

في البداية كشفت النائبة أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية عن أهم التحديات والقضايا التي ستركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وأكدت النقاش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا الكثير من المشاكل الاجتماعية السائدة في المجتمع والتي سأركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ ولعل من أبرزها قانون الإيجار القديم ، حيث أن هذا القانون لم ينتهي ولكنه صدر ولا نعرف إمكانية تنفيذه ، وبالتالي فإننا سنبحث عن حلول عقلانية لكي تطمأن كل الأطراف.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية إلى أننا نريد أن نعيد الاختصاص لمجلس الشيوخ الذي كان في السابق ، بحيث تكون القوانين التي تصدر من مجلس النواب ويتم عرضها على مجلس الشيوخ أن يكون رأي مجلس الشيوخ ملزم في هذه القوانين بحيث تعرض أو يتم تمريرها على مجلس النواب ، وأن يكون هناك تشارك بين غرفتي البرلمان مجلسي النواب والشيوخ وليس تشارك شكلي ولكن تشارك حقيقي.

وتابعت : منذ نشأة مجلس الشورى وبه خبرات طويلة جدا ودراسات طويلة جدا تم إعدادها ولم يتم التطرق لها ، و نريد أن نزيح عنها الغبار ونفتحها ونرى ما الصالح فيها حتى الآن ونطوره.

واختتمت : كما أننا نريد تغيير قانون الانتخابات القائم ، بحيث يكون قانون الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة النسبية المفتوحة أو غير المقيدة ، بحيث تتيح فرصة أعمق ، لأنه من مهام مجلس الشيوخ مهمة تستهدف تعميق الحياة الديمقراطية ، متسائلة كيف سنعمقها في ظل وجود قانون الانتخابات القائم الذي يتضمن دوائر مغلقة وكبيرة.

وكشف النائب طارق عبد العزيز ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بالقائمة الوطنية عن أهم التحديات والقضايا التي سيركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وأكد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن أهم القضايا والتحديات التي سيركز عليها في مجلس الشيوخ هي وضع استراتيجيات مستديمة وقابلة للتنفيذ وفقا للإمكانيات المتاحة في شأن التعليم والصحة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وتقديم الدعم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف النائب حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بالقائمة الوطنية عن أهم التحديات والقضايا التي سيركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وأكد الجندي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن قضيته التي سيهتم بها في مجلس الشيوخ هي قضية الوعي ، بحيث يفهم المواطن كل ما هو في صالحه وما هو في صالح البلد في ظل وجود مشاكل كثيرة تعاني منها البلد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بالقائمة الوطنية إلى أنه سيعد دراسات عن قضية الوعي في مجلس الشيوخ ، مؤكدا أنه لابد أن يكون للإعلام دور في قضية الوعي ، حيث إننا في حاجة إلى الوعي في التعليم والصناعة ، حتى نظهر الإنجازات التي تحدث في البلد وأن هناك أمور إيجابية فيها ، ولكن لأنه ليس هناك وعي بالدرجة الكافية فإن المواطنين لا يعرفوا حجم الإنجازات في البلد.

واختتم : كما أنني سأهتم بملف الصناعة في مجلس الشيوخ وكيفية نجاح المستثمر المصري لاجتذاب المستثمر الأجنبي ، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى مصر إلا إذا نجح المستثمر المصري.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكشفت عن توزيع المقاعد التي حُسمت وتلك التي ستجرى عليها جولة الإعادة.

حزب مستقبل وطن

خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، وتجري الإعادة على مقعدين أحدهما في الأقصر والآخر في الغربية، إضافة إلى حصوله على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده إلى 102 مقعد.

حزب حماة الوطن

نافس على 25 مقعدًا فرديًا، فاز في 23 مقعدًا، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، كما حصل على 19 مقعدًا بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 41 مقعدًا.

حزب الجبهة الوطنية

خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، بالإضافة إلى 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

حزب الشعب الجمهوري

فاز بالمقاعد الخمسة التي خاضها على النظام الفردي، وحصد 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.
الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.
العدل: 4 مقاعد.
الوفد: مقعدان.
التجمع: مقعدان.
إرادة الجيل: مقعد واحد.
الحرية: مقعد واحد.
المؤتمر: مقعد واحد.

حزب المستقلين الجدد: يخوض الإعادة على مقعد في الغربية.

أعضاء مجلس الشيوخ القائمة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التحديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

جهاز Lenovo Idea Tab 5G

بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

هاتف Realme P4 Pro

Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد