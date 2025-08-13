قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معرض مجاني لتوزيع الملابس الجديدة في 7 قرى بكفر الشيخ

معرض ملابس
معرض ملابس
محمود زيدان

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بقيادة السيد مسلم، معرضًا جديدًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الرغامة ومعزوز والمثلث والرصيف وقرية 73 وقرية 74 وقرية الحاج علي بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين هو تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشار إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالًا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا وتضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها التي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ قرى معرض ملابس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

جهاز Lenovo Idea Tab 5G

بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

هاتف Realme P4 Pro

Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد