معرض مجاني لتوزيع الملابس الجديدة في 7 قرى بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بقيادة السيد مسلم، معرضًا جديدًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الرغامة ومعزوز والمثلث والرصيف وقرية 73 وقرية 74 وقرية الحاج علي بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين هو تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشار إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالًا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا وتضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها التي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.