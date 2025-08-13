القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الاسلحة البيضاء بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (حداد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء "بدون ترخيص" والإتجار بها متخذاً من محيط سكنه بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (37 قطعة سلاح أبيض – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء "بدون ترخيص" والإتجار بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها .