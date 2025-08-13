التلولي: مصر تعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتدعم عودة القطاع إلى الإطار الوطني

أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن مصر تعمل حاليًا على الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، ضمن خطة عربية شاملة تم اعتمادها في القمة العربية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يعوّل كثيرًا على هذه الجهود المصرية.

لجنة وطنية موحدة لإدارة القطاع

وشدد التلولي على ضرورة عودة غزة إلى الإطار الوطني الفلسطيني، عبر تشكيل لجنة وطنية تحت مظلة السلطة الفلسطينية تتولى إدارة القطاع، وتمهّد الطريق لبدء عملية الإعمار بشكل فعّال ومنظّم.

تحركات عربية ودولية لحشد الدعم لحل الدولتين

وأشار إلى أن الموقف المصري يحظى بدعم عربي من السعودية والأردن، وتتحرك القاهرة لحشد تحالف دولي واسع يدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، داعيًا إلى استمرار الضغط الدولي، خصوصًا من الولايات المتحدة، لإلزام إسرائيل بمسار السلام وإنهاء المأساة الفلسطينية.