أخبار البلد

مبادرة بنت الريف.. الإرشاد الزراعي يكشف عن أهم جهوده خلال يوليو

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

كثف معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال يوليو الماضي من جهوده الإرشادية وبرامجه التدريبية لتقديم الدعم الفني للمزارعين والأسر الريفية، فضلا عن صقل مهارات الباحثين والمهندسين الزراعيين.

وقال الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة الإستفادة من الكوادر البحثية المتخصصة في خدمة القطاع الزراعي،  وتكثيف البرامج الإرشادية والتدريبية الموجهة للمزارعين وأسرهم والعاملين بالقطاع الزراعى بالمحافظات المختلفة.

وأشار الحيمري إلى أنه تم خلال شهر يوليو تنفيذ 12 برنامج تدريبي تضمن 240 ساعة تدريب فى مجالات: تدريب المدربين، مفاهيم التنمية المستدامة  وتطبيقاتها في العمل الإرشادي، مهارات التفاوض والتسويق للمنتجات الزراعية، نشر وتبنى المستحدثات الزراعية، وذلك فى 10 مديريات للزراعة، وثلاث محطات بحثية: سخا،  والصبحية،  وتاج العز، بغرض تنمية المعارف وصقل المهارات لعدد360 من الباحثين والعاملين بالارشاد الزراعي، وقيادات المزارعين، لافتا إلى انه قد شارك في تنفيذ هذه الأنشطة نحو 100 باحث من خبراء المعهد.

واضاف  مدير المعهد ، أنه  تم خلال الشهر ذاته أيضا، تنفيذ 23 ورشة عمل وحلقة نقاشية، منها 14  بالمقر الرئيسي للمعهد بالجيزة، و 9 بمحطات البحوث الزراعية بسخا ،  والصبحية، والنوبارية،  حيث تناولت عددا من الموضوعات المتنوعة من بينها: دور الإرشاد الزراعى الرقمى فى ترشيد استهلاك المياه،  ودور الأسرة الريفية في دعم الاقتصاد الأخضر المحلي، الابتكار الاجتماعي من أجل تعزيز الأمن الغذائي، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.
وأوضح أن من بين الموضوعات أيضا التي شملتها ورش العمل والحلقات النقاشية، تقليل الفاقد لمحاصيل الخضر والفاكهة ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن الوقاية من فساد الأغذية للمحافظة على صحة الأسرة الريفية، كذلك  إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية في بعض المحافظات،  وحاجة المنظمات الإرشادية إلى التغيير التنظيمى لتطوير الأداء وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

وتابع الحيمري، أنه تم أيضا تنفيذ برنامج التدريب الصيفى لتدريب نحو 26 طالب من طلاب كلية الزراعة  بمشتهر  جامعة بنها، حيث تضمن البرنامج عددا من المحاضرات بمقر  المعهد، إضافة إلى تدريب ميدانى بالمراكز الإرشادية بمحافظتى القليوبية والدقهلية.

وفيما يتعلق بالأنشطة الإرشادية الموجهة للمزارعين وأسرهم في مختلف المحافظات، أوضح مدير المعهد، أن المعهد قد نفذ 83 ندوة إرشادية، إستفاد منها نحو2400 مزارع ومهندس زراعى فى 21 محافظة، تشمل 56 ندوة إرشادية فى مجال التغيرات المناخية، وسبل التكيف مع آثارها السلبية علي الإنتاج الزراعى، و 27 ندوة إرشادية فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى، لافتا إلى أنه قد شارك في تنفيذ هذه الندوات 110 خبيرا منهم 75 باحث من معهد بحوث الإرشاد الزراعي، و 35 باحث من معاهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، والبساتين، ووقاية النباتات، وأمراض النباتات والهندسة الزراعية.

و لفت المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أنه فيما يتعلق بمبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية(بنت الريف)، فقد تم تنفيذ 65 ندوة تثقيفية فى مجال التمكين الإقتصادى وريادة الأعمال للمرأة الريفية فى 15 محافظة استفاد منها أكثر من 1600 سيدة وفتاه ريفية.

و أضاف الحيمري، أنه فى إطار مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، واصل المعهد جهوده بالتنسيق والإشراف، ومتابعة تنفيذ خطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى جميع محافظات الجمهورية فى نطاق 304 مركز إرشادى  والتى تضمنت أيضا عدد كبير من الأنشطة الإرشادية فى مجالات التنمية الريفية المختلفة والتى نفذها خبراء المعهد في مختلف المحافظات بالإشتراك مع الباحثين من المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات.

الإرشاد الزراعي الزراعة بنت الريف مبادرة بنت الريف التمكين الإقتصادى

