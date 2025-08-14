قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
كيف تجعل الملائكة توقظك لصلاة الفجر؟.. علي جمعة يُوصي بـ 3 أمور
ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025: اختر استثمارات معقولة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تتدفق الأفكار الإبداعية بسلاسة، مُلهِمةً إيّاك في العمل. تتوطَّد الروابط الاجتماعية عندما تُنصت بلطف. ثِق بنهجك المُتوازن للتغلب على التحديات والحفاظ على هدوئك الداخلي ليومٍ سعيدٍ ومُثمر.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

قد يُثير حلٌّ إبداعي لمشكلةٍ صعبة إعجاب رئيسك وزملاءك. حافظ على تواصلٍ مفتوح من خلال مشاركة التحديثات وطرح الأسئلة عند الحاجة، حافظ على تنظيمك بتحديد أولويات المهام خطوةً بخطوة. 

برج الميزان اليوم عاطفياً 

 تلاحظ لفتات صغيرة تُظهر اهتمامك، كالرسائل الرقيقة أو الكلمات الطيبة، إذا كنت عازبًا، فقد تتطور محادثة ودية إلى شيء مميز، يجد الشركاء متعة في الحديث الصادق والضحكات الرقيقة. 

برج الميزان اليوم صحيا 

فكّر في المشي لمسافات قصيرة أو ممارسة تمارين تمدد بسيطة لتعزيز طاقتك وتخفيف التوتر، حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، إذا تزايد التوتر، مارس التنفس العميق أو جلسات تأمل قصيرة للتهدئة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

اختر استثمارات معقولة بدلًا من الخيارات المحفوفة بالمخاطر. ادخار القليل من كل دخل يُشكل شبكة أمان تُمكّنك من تحقيق أهدافك بسهولة.

بالصور

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

