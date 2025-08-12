برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025: حلوا خلافاتكم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

استعدوا لاحتضان الحب اليوم حلّوا خلافاتكم في العمل لتحقيق أفضل النتائج. الصحة والثروة إيجابيان اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

تجنب الخلافات على أمور تافهة، والجزء الثاني من اليوم مناسب حتى للتصالح مع حبيب سابق، ستحظى بعض النساء بدعم والديهن اليوم في العلاقة قد يجد الرجال العزاب شخصًا جذابًا ومثيرًا للاهتمام أثناء حضورهم مناسبة أو أثناء سفرهم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تشعرين بصداع خفيف، بينما تفضل بعض النساء أخذ قسط من الراحة، على الأطفال توخي الحذر، فقد تظهر كدمات أثناء اللعب مساءً. على كبار السن عدم تفويت الأدوية حتى أثناء السفر اليوم.

برج العقرب مهنيا

احرص على الابتعاد عن الأشخاص ذوي السلوك السلبي في مكان العمل. سيساعدك هذا على تحمل بعض المسؤوليات المهمة دون ضغط كبير، يمكنك أيضًا التفكير في حضور مقابلات عمل اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب إقراض مبلغ كبير لشخص ما، لأن استعادته ستكون مهمة صعبة. يمكنك أيضًا التبرع بها للمنظمات غير الحكومية ولقضايا اجتماعية نبيلة.