رياضة

مصطفى فوزي: اتحاد السلة يعمل على توسيع شراكاته ويخطط لزيادة موارده المالية لدعم المنتخبات الوطنية

القسم الرياضي

أكد الدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة الموارد، أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، أبرم خلال الفترة الماضية عدة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى، في إطار خطته لتعزيز موارده المالية وتوسيع قاعدة رعاته.

وأوضح فوزي في تصريحاته للمركز الإعلامي للاتحاد أن مجلس الإدارة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الوصول بأعلى مستوى ممكن من الموارد المادية، من خلال استقطاب المزيد من الرعاة واستغلال القيمة الكبيرة لاسم وسمعة كرة السلة المصرية، وما تحققه المنتخبات الوطنية من نتائج مميزة على المستويين القاري والدولي.

أردف مصطفى فوزي أن الاتحاد المصري حاليًا في مرحلة التفاوض مع شركات عالمية أخرى، وعند الانتهاء من كافة الاتفاقيات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأضاف أن النجاحات التي تحققها المنتخبات الوطنية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز صورة الاتحاد وجذب المزيد من الاستثمارات والرعاة، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير اللعبة وتوفير الإمكانيات اللازمة للاعبين والأجهزة الفنية، من أجل الاستمرار في المنافسة على الميداليات وتحقيق الإنجازات.

وأختتم أن اتحاد السلة يضع ملف الموارد ضمن أولوياته، إدراكًا منه لأهمية الدعم المالي في تنفيذ خططه المستقبلية، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في رؤية منتخباتها دائمًا على منصات التتويج.

اتحاد السلة منتخب مصر منتخب مصر لكرة السلة منتخب السلة منتخب مصر للسلة

