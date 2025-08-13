قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول روسي يكشف سبب نجاح عقد قمة بين بوتين وترامب
رغم جرائم الإحتلال في غزة.. زيارة إسرائيلية غير مسبوقة لـ جنوب السودان
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
عزة عاطف

هناك لمسة أنيقة في تسمية طائرات بوينغ 7X7، فهي متناسقة وسهلة الحفظ وتبدو مميزة عند سماعها عبر الراديو. 

لكن وسط عالم مليء بالألقاب، لم تحمل طائرة اسمها كعلامة شرف كما فعلت بوينج 757، التي أطلق عليها الطيارون لقب "أتاري فيراري"، بفضل مزيجها من الأداء الرياضي والتقنيات الرقمية المبكرة.

أداء طائرة بوينج يفوق التوقعات

بوينج 757 كانت طائرة ركاب طويلة ونحيفة وضيقة البدن، لكنها تمتعت بقوة دفع كبيرة من محركي رولز رويس أو برات آند ويتني، ما منحها قدرة مدهشة على الإقلاع من مدارج قصيرة والتسلق السريع حتى 6000 قدم في الدقيقة، مع التحليق على ارتفاع 42 ألف قدم بسرعة تصل إلى 80% من سرعة الصوت.

قمرة قيادة رقمية سبقت عصرها

أحد أسباب ارتباط لقب "أتاري" بالطائرة هو اعتمادها على أول قمرة قيادة زجاجية من بوينغ، حيث استبدلت العدادات التقليدية بشاشات عرض أنبوبية وقراءات رقمية، ما منح الطيارين إحساسًا بأنهم في مركبة فضائية أكثر من كونها طائرة ركاب.

جمع تصميم طائرة بوينج 757 بين المدى الطويل والكفاءة التشغيلية، ما جعلها مناسبة للرحلات القصيرة والإقليمية وكذلك رحلات عبر المحيط الأطلسي. 

وباعت بوينج أكثر من ألف طائرة قبل توقف الإنتاج عام 2004، ولا يزال الكثير منها قيد التشغيل، حتى أن بعض النماذج حُولت إلى طائرات لإطفاء الحرائق.

رغم ألقابها المرتبطة بالسرعة والإثارة، لم تكن طائرة بوينج 757 طائرة مقاتلة في السماء، بل طائرة مستقرة وسلسة وحيادية في قيادتها.

ومع مرور الوقت، زاد تقدير الطيارين لقدرتها على التكيف مع مختلف ظروف التشغيل، ما رسّخ مكانتها كـ"سيارة الأجواء الرياضية" الحقيقي. 

طائرة بوينج 757 أتاري فيراري مواصفات طائرة طائرة بوينج سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

زيزو

عدم الرد على وسائل الإعلام.. أحمد حسن يكشف مستجدات أزمة زيزو

احمد حسن

أحمد حسن: الزمالك يرفض التفريط في نجم الفريق

الإسماعيلى

الإسماعيلي يسافر اليوم للقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد