قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT إيلون ماسك يتحدى أبل ويتهمها بمحاباة

قواعد مكافحة الاحتكار
قواعد مكافحة الاحتكار
لمياء الياسين

قال إيلون ماسك إن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI ستقاضي شركة أبل بتهمة تفضيل منافسي الذكاء الاصطناعي في متجر التطبيقات الخاص بها فيما وصفه بأنه خرق لقواعد مكافحة الاحتكار.

في سلسلة من المنشورات على X on Monday، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، اتهم شركة Apple بالسماح فقط لتطبيق ChatGPT التابع لشركة OpenAI، منافس xAI، بالحصول على المركز الأول في تصنيفاتها لتطبيقات الهاتف المحمول، وقال إن شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستتخذ " إجراءً قانونيًا فوريًا ".

مكافحة الاحتكار

 من جانبها تتصرف شركة Apple بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي باستثناء OpenAI الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، ويعد هذا انتهاك واضح لمحاربة الاحتكار".
يحتل Grok، نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة xAI، حاليًا المرتبة السادسة في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر التطبيقات لأجهزة iPhone في الولايات المتحدة، بينما يتصدر ChatGPT القائمة.

 الذكاء الاصطناعي

من جانبه كتب جروك في منشور على X ، أعاد ماسك نشره: "يبدو أن تنظيم متجر تطبيقات آبل متحيز، إذ يُفضّل الذكاء الاصطناعي الراسخ مثل ChatGPT (بشكل عام) على منافسيه المبتكرين". 

أضاف: "قد تعكس اختيارات التحرير حذرًا تجاه أسلوب xAI غير المُفلتَر، لكن هذا يُضيّق الخناق على المنافسةولم يقدم جروك ولا ماسك أي دليل على ادعاءاتهما.

ردًا على ذلك، هدّد ماسك بحظر أجهزة آبل في شركاته، بما فيها إكس وتيسلا وسبيس إكس. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نفّذ تهديده في النهاية.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها عمليات متجر تطبيقات أبل تحديات قانونية.
في أبريل، حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بأن الشركة المصنعة لهاتف آيفون انتهكت أمر المحكمة بإصلاح متجر التطبيقات الخاص بها من أجل زيادة المنافسة في تنزيلات التطبيقات وطرق الدفع.

دعوى احتكارية

صدر هذا الأمر إثر دعوى احتكارية بارزة رفعتها شركة إيبك جيمز، الشركة المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت، عام ٢٠٢١، بسبب احتكار آبل لتوزيع تطبيقات نظام التشغيل iOS. ثم وجدت المحكمة أن آبل انتهكت قانون المنافسة في كاليفورنيا، وأمرت الشركة بمنح المطورين مزيدًا من الحرية لتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة.

في قضية منفصلة في أبريل، غرّمت المفوضية الأوروبية شركة أبل 500 مليون يورو (570 مليون دولار) لخرقها قانون المنافسة الرقمية بمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو خيارات أرخص خارج متجر التطبيقات. وفي الشهر الماضي، استأنفت أبل الغرامة أمام محكمة أوروبية.

إيلون ماسك ذكاء الاصطناعي مكافحة الاحتكار تطبيق ChatGPT أجهزة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

ترشيحاتنا

قانون العمل الجديد

حظر تغيير شروط العقد بعد كتابته بقانون العمل الجديد.. تفاصيل

شهاب بتاع أكتوبر

بعد حبس «شهاب» بتاع أكتوبر.. هذه عقوبة السب والسير عكس الاتجاه

مجلس الشيوخ

هل انتهت عضوية نواب 2020 بعد إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ؟

بالصور

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد