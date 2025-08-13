ChatGPT إيلون ماسك يتحدى أبل ويتهمها بمحاباة

قال إيلون ماسك إن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI ستقاضي شركة أبل بتهمة تفضيل منافسي الذكاء الاصطناعي في متجر التطبيقات الخاص بها فيما وصفه بأنه خرق لقواعد مكافحة الاحتكار.

في سلسلة من المنشورات على X on Monday، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، اتهم شركة Apple بالسماح فقط لتطبيق ChatGPT التابع لشركة OpenAI، منافس xAI، بالحصول على المركز الأول في تصنيفاتها لتطبيقات الهاتف المحمول، وقال إن شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستتخذ " إجراءً قانونيًا فوريًا ".

مكافحة الاحتكار

من جانبها تتصرف شركة Apple بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي باستثناء OpenAI الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، ويعد هذا انتهاك واضح لمحاربة الاحتكار".

يحتل Grok، نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة xAI، حاليًا المرتبة السادسة في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر التطبيقات لأجهزة iPhone في الولايات المتحدة، بينما يتصدر ChatGPT القائمة.

الذكاء الاصطناعي

من جانبه كتب جروك في منشور على X ، أعاد ماسك نشره: "يبدو أن تنظيم متجر تطبيقات آبل متحيز، إذ يُفضّل الذكاء الاصطناعي الراسخ مثل ChatGPT (بشكل عام) على منافسيه المبتكرين".

أضاف: "قد تعكس اختيارات التحرير حذرًا تجاه أسلوب xAI غير المُفلتَر، لكن هذا يُضيّق الخناق على المنافسةولم يقدم جروك ولا ماسك أي دليل على ادعاءاتهما.

ردًا على ذلك، هدّد ماسك بحظر أجهزة آبل في شركاته، بما فيها إكس وتيسلا وسبيس إكس. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نفّذ تهديده في النهاية.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها عمليات متجر تطبيقات أبل تحديات قانونية.

في أبريل، حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بأن الشركة المصنعة لهاتف آيفون انتهكت أمر المحكمة بإصلاح متجر التطبيقات الخاص بها من أجل زيادة المنافسة في تنزيلات التطبيقات وطرق الدفع.

دعوى احتكارية

صدر هذا الأمر إثر دعوى احتكارية بارزة رفعتها شركة إيبك جيمز، الشركة المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت، عام ٢٠٢١، بسبب احتكار آبل لتوزيع تطبيقات نظام التشغيل iOS. ثم وجدت المحكمة أن آبل انتهكت قانون المنافسة في كاليفورنيا، وأمرت الشركة بمنح المطورين مزيدًا من الحرية لتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة.

في قضية منفصلة في أبريل، غرّمت المفوضية الأوروبية شركة أبل 500 مليون يورو (570 مليون دولار) لخرقها قانون المنافسة الرقمية بمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو خيارات أرخص خارج متجر التطبيقات. وفي الشهر الماضي، استأنفت أبل الغرامة أمام محكمة أوروبية.