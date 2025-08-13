دبلوماسي: مصر حائط الصد أمام مخططات التهجير القسري

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي حائط الصد أمام مخططات التهجير القسري والممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن جهود مصر متواصلة ولم تتوقف على جميع الأصعدة بغرض وقف نزيف الدم في قطاع غزة.

استقبال وفد حماس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المأساة الإنسانية مستمرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استقبال وفد حماس واحد من أهم التحركات رغم ما صدر من بعض قيادات الحركة من تصريحات، إلا أن الموقف المصري يتعالى في هذة المرحلة شديدة الحساسية والتعقيد عن مثل هذة الافتراءات.

مخططات التهجير القسري

وتابع: «الموقف المصري يؤكد من جديد أن مصر هى حائط الصد أمام مخططات التهجير القسري، وأمام الممارسات الإسرائيلية ومصدر أساسي للمساعدات الإنسانية للقطاع».

وأكمل: «هناك انتصارات استراتيجية حققتها القضية الفلسطينية وعلينا أن نستثمرها في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد للاعتراف من 18 دولة على الصعيد الدولي».