النفقات الهائلة تشعل صراع الدوري الإنجليزي هذا الموسم

أنفقت العديد من الأندية مبالغ طائلة من أجل المنافسة على البريميرليج، مما يجعل سباق لقب الدوري الإنجليزي هو الأكثر جاذبية منذ سنوات.



ويعود الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمٍ شهد تقلباتٍ غير متوقعة في الذاكرة الحديثة، شهد فوز ليفربول بلقبه العشرين، مُعادلاً رقمًا قياسيًا، وانهيار مانشستر سيتي، ووصول مانشستر يونايتد إلى أدنى مستوياته.



وينطلق الموسم الجديد يوم الجمعة، وقد أنفقت الفرق مبالغ طائلة في محاولةٍ للاستفادة مما يبدو أنه سباقٌ مفتوحٌ على مصراعيه على اللقب بعد انتهاء هيمنة مانشستر سيتي.



ولم يكتفِ ليفربول، حامل اللقب، بالتعاقد مع فلوريان فيرتز، وكان اللاعب الأبرز بين تعاقداته، مقابل مبلغٍ قد يصل إلى رقمٍ قياسيٍّ بريطانيٍّ قدره 156 مليون دولار.



وبدأ بيب جوارديولا إعادة بناء مانشستر سيتي في يناير، حيث أنفق حوالي 450 مليون دولار منذ ذلك الحين على تجديد الفريق الذي انتهى موسمه الأخير بالفوز باللقب الذي استمر لأربع سنوات.



وأخيرًا، نجح أرسنال، الوصيف الدائم، في التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع، فيكتور جيوكيريس، سعيًا للفوز بأول لقب له منذ عام ٢٠٠٤.

واصل تشيلسي سياسة الإنفاق الباهظة تحت إدارة مالكيه الأمريكيين تود بويلي وكليرليك كابيتال، وبعد تتويجه بطلاً للعالم للأندية، يتوقع أن يُنافس مجدداً على أكبر الألقاب.



ليفربول يُواجه منافسة شرسة مع التاريخ

ويُدرك ليفربول تماماً صعوبة الفوز بلقبين متتاليين.



ولم يُحقق النادي نجاحاً يُذكر منذ عام ١٩٨٤ في الدفاع عن لقبه، وهو ليس الوحيد الذي يُكافح للاحتفاظ به.

مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا - بطل الدوري في ستة من أصل سبعة مواسم بين عامي 2018 و2024 - هو الفريق الوحيد الذي نجح في الاحتفاظ باللقب منذ مانشستر يونايتد بقيادة أليكس فيرجسون في عام 2009.

لكن مدرب ليفربول، أرني سلوت، تحدى التوقعات بالفعل بانضمامه إلى نخبة من المدربين الذين فازوا باللقب في عامهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي ومانويل بيليجريني وأنطونيو كونتي، وقد ضمّ إليه لاعبين ذوي جودة عالية، حيث أضاف فيرتز وهوغو إيكيتيكي قوة هجومية أكبر إلى هجوم ليفربول.



مانشستر سيتي وجوارديولا لديهما ما يثبتانه.

شهد مانشستر سيتي تراجعًا مفاجئًا ودراماتيكيًا في الموسم الماضي عندما انهار دفاعه عن اللقب قبل عيد الميلاد.



أدت الهزيمة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس إلى بقاء مانشستر سيتي في أول موسم له بدون ألقاب منذ ثماني سنوات.



كانت هناك عوامل مخففة - أبرزها إصابة رودري، الحائز على جائزة الكرة الذهبية. لكن إعادة بناء جوارديولا الشاملة، بما في ذلك التعاقد مع عمر مرموش وريان شرقي، تشير إلى أن مشاكل السيتي كانت أعمق جذورًا.

في المرة الأخيرة التي تخلى فيها جوارديولا عن لقب، فاز بالألقاب الأربعة التالية، وقد تم تحذير منافسي السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



أرسنال يضمن القطعة المفقودة



لم يكن أي فريق أكثر ثباتًا من أرسنال على مدار المواسم الثلاثة الماضية - لكن ذلك لم يُحقق لقبًا بعد.



قد يكون التعاقد مع جيوكيريس هو القطعة الأخيرة من اللغز.

تفوق المهاجم السويدي على كيليان مبابي وهالاند ومحمد صلاح في الموسم الماضي. بلغ سجله الإجمالي مع سبورتينغ لشبونة 97 هدفًا في 102 مباراة.

ويأمل أرسنال أن يتمكن من تكرار هذا الأداء في إنجلترا.



طريق طويل لعودة مانشستر يونايتد



سجل يونايتد أدنى مركز له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (المركز 15) الموسم الماضي، وأكبر عدد من الخسائر (18) وأقل مجموع نقاط له (42)، أضف إلى ذلك الفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية، فكان عامًا لن يُنسى.

تعهد المدرب روبن أموريم بإعادة الأيام الجميلة. تعاقد مع مهاجمين أثبتا جدارتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، إلى جانب المهاجم السلوفيني المتميز بنيامين سيسكو. كما حظي بفترة راحة كاملة مع الفريق - وهو أمر حُرم منه عند تعيينه في منتصف الموسم الماضي.



بعد فوزه بلقبين في الدوري البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة، يبدو يونايتد مقتنعًا بأنه الرجل القادر على إنهاء أكثر من عقد من التراجع منذ تقاعد المدرب السابق أليكس فيرغسون عام 2013.



نوايا تشيلسي



بعد بداية مضطربة، يُحقق مالكو تشيلسي الأمريكيون نتائج جيدة.



تباطأ تناوب المدربين، لكن الإنفاق الضخم لم يتراجع. وبعد موسمٍ حافلٍ فاز فيه تشيلسي بدوري المؤتمرات الأوروبي، وتأهل لدوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس العالم للأندية المُوسّعة حديثًا، يبدو أن بطل أوروبا مرتين قد عاد إلى نخبة كرة القدم.



وسيواجه أرسنال ويونايتد ضغطًا منذ البداية.



ويواجه أرسنال بدايةً صعبةً للغاية، حيث سيواجه يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل في مبارياته الست الأولى من الموسم، ثلاث منها خارج أرضه.



ويواجه يونايتد أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي في مبارياته الخمس الأولى.



صراع البقاء يزداد صعوبة

في الموسمين الماضيين، هبطت جميع الأندية الثلاثة الصاعدة من دوري الدرجة الأولى في العام التالي.

أمام ليدز وبيرنلي وسندرلاند مهمةٌ شاقةٌ لتجنب الهبوط.



متى يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وينتهي؟



يفتتح ليفربول، حامل اللقب، الموسم يوم الجمعة بمواجهة بورنموث على ملعب أنفيلد.

آخر يوم في الموسم هو 24 مايو 2026.