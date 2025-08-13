الإسماعيلى يبحث عن الفوز الخامس أمام بيراميدز

يبحث فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدى، عن الفوز الخامس تاريخيا أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس باستاد الدفاع الجوي بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري





ويعد اللقاء المرتقب هي العشرين بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث نجح بيراميدز في الفوز في 10 مباريات، بينما حسم الإسماعيلى 4 مواجهات لصالحه، فيما تعادل الفريقان في 5 لقاءات.

وترجع آخر مباراة بينهما كانت في كأس عاصمة مصر وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما في 23 مارس الماضى.

ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة الجزائري ميلود حمدى اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس باستاد الدفاع الجوي بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن ميلود حمدى قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق بحثاً عن أول انتصار للإسماعيلى فى الدوري بعد التعادل مع بتروجت بالجولة الاولى.