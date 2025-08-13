صحة البحيرة: تزويد مستشفى الرحمانية المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور

شهدت مستشفى الرحمانية المركزي دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة والسكان ، حيث تم تزويدها بجهاز أشعة مقطعية حديث بتقنية 16 مقطع ، والذى يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمستشفى، حيث سيسهم في التوسع بالخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى .

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الجهاز يتميز بدقة فائقة في التصوير بمقاطع متناهية الدقة ، مع إمكانية استخدام الصبغات الطبية، مما يتيح الوصول إلى أدق التفاصيل التشخيصية بأعلى جودة، ويعزز سلامة التشخيص ودقته، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة بدء العلاج ورفع نسب الشفاء.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر بضرورة العمل على دعم المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.