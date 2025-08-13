قافلة سكانية شاملة استفاد منها أكثر من 600 مواطنًا بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة قافلة سكانية شاملة بقرية أبو خطوة التابعة لقرية سنهور لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والبيطرية والاجتماعية والتوعوية.

شملت القافلة إجراء كشف طبي لأهالي القرية تضمن قياس ضغط الدم، ومستوى السكر، وفحص الاعتلال الكلوي، إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 87 شخصًا، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادة المتنقلة، واستفادت منها 18 سيدة.

كما ضمت القافلة خدمات بيطرية مجانية تم خلالها تجريع 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، إلى جانب إجراء الكشف الباطني والتناسلي على 43 رأسًا من الأبقار والجاموس، كما تم تنفيذ حملات توعوية حول مرض السعار وأهمية التحصينات الدورية.

وضمن أنشطة المشاركة المجتمعية، تم توزيع ملابس جديدة ووجبات طعام جاهزة على أهالي القرية، استفاد منها 538 مواطنًا.

كما شهدت القافلة عقد ندوات توعوية تناولت أهمية التعليم ومخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.