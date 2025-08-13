محافظ البحر الأحمر يتابع تطوير أداء المراكز التكنولوجية بالمدن

استقبل اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، لجنة وزارية متخصصة لتقييم أداء المركز التكنولوجي بالمدينة، بهدف متابعة سير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ترأس اللجنة الدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وضمّت في عضويتها الدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، و سعيد محمد محمد، عضو مالي بالحوكمة، ومحمود سامي، عضو قانوني بالحوكمة، والمهندس أحمد عصام، عضو هندسي بالحوكمة.

وخلال جولتها، تابعت اللجنة معدلات الإنجاز في عدد من الملفات المهمة، من بينها التصالح في مخالفات البناء، وإصدار التراخيص، وإبرام العقود، والمشتريات، والإيرادات، بهدف تحسين الأداء وتطوير جودة الخدمات.

وأكد رئيس مدينة القصير أن هناك توجيهات مستمرة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تطوير المراكز التكنولوجية وتحديث أنظمتها بما يسهل الإجراءات على المواطنين، ويواكب خطط الدولة في التحول الرقمي.