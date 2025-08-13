يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فاركو، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما أثار إحباط جماهيره في بداية مشواره بالموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلى تصحيح المسار وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض فقدان أول نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع رغبة الفريق في انطلاقة قوية بالموسم الجديد 2025-2026.