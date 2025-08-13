تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة

شهد مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وسط حضور لافت لكبار المسؤولين ورجال الدولة.

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الراحل أوصى قبل وفاته بأن يؤم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، صلاة الجنازة عليه، وهو ما تم بالفعل.

شارك في الجنازة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء بينهم وزير الأوقاف، وزير الشؤون النيابية، وزير الشباب والرياضة، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الداخلية، وزير الري، وزيرة التخطيط، إضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة، وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم النائب مصطفى بكري.

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى في مدافن العائلة بطريق الواحات، فيما يقام العزاء غدًا الخميس في دار مناسبات الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.



