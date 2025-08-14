أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية يوم الخميس

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2025،في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وانخفضت على المستوى المحلي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 14 أغسطس 2025.

أسعار الحديد عالميا

ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2025، بقيمة دولار واحد لتسجل 347 دولارا / طن، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 102 دولار / طن بارتفاع دولار ، مقارنة بنحو 101 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 445 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 550 دولارا / طن.

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.800 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.