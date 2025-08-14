إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، إثر إصابتهم بتصادم بسيارة بهم أمام أحد البنوك بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة أسرة من 3 أفراد بإصابات مختلفة، مساء الأربعاء، إثر إصابتهم بسيارة أمام أحد البنوك بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.



واستقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف، أسرة من 3 أفراد وهم: حسناء عاشور، 25 سنة، « الزوجة » وبها إشتباه كسر بالحوض، وعلي حسن، 30 سنة، « الزوج » وبه كدمات متفرقة بالجسم، وأدهم حسن، 3 سنوات، وبدون اصابات ظاهرة.



وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم خلال الحادث، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأسبابها.