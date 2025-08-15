قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
مصر تحتفل بـ "عيد وفاء النيل".. تقدير لتاريخ النهر ودوره في بناء الحضارة
إعلام إسرائيلي يكشف موعد بدء العملية البرية الواسعة في غزة
مصر والسودان تبحثان استخدام التقنيات الحديثة لاستنباط محاصيل تقاوم التغيرات المناخية
100 يوم صحة: 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا
تدشين أول لجنة فنية زراعية مصرية- هندية لتعزيز الأمن الغذائي
ايران تخترق هاتف وزير سابق بحكومة الاحتلال
أخبار العالم

حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية

محمود نوفل

أكد الأمين العام لـ  "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن إيران ما زالت إلى جانبهم وستبقى راية المقاومة مرفوعة.

وقال قاسم في تصريحات له : نعزّي بشهداء الجيش الذين استشهدوا في زبقين وهم شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق وشهداء المقاومة والجيش والوطن.

وأضاف قاسم: الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي، سواء كانت تدري أم لا تدري وكان الأجدر بها أن توقف الاعتداءات وأن تبدأ بحصر السلاح بمنع تواجد العدو على أرضها.

وتابع قاسم: القرار الخطيئة هو قبول الحكومة بتسهيل قتل شركائهم في الوطن لينعموا بحياة وعدوا بها.

وأردف قاسم: إذا كنتم تشعرون بالعجز اتركوا العدو في مواجهتنا وكما فشلت حروب إسرائيل المتكررة ستفشل هذه المرة.

وزاد قاسم: الحكومة ارتكبت قرارًا خطيرًا جدًا ينتهك الميثاق الوطني ويدمّر الأمن الوطني ولا تزجّوا بالجيش في هذا المسار وسجلّه الوطني نظيف.

وختم قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر، وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي وواثقون بأننا سننتصر .

حزب الله الشيخ نعيم قاسم الأمن الوطني إسرائيل إيران

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

المتهمين

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

الحجز علي حسابات روتانا

الحجز على حسابات شركة روتانا لصالح شيرين عبد الوهاب

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

عقوبات الدوري

الأهلي براءة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

