حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن إيران ما زالت إلى جانبهم وستبقى راية المقاومة مرفوعة.

وقال قاسم في تصريحات له : نعزّي بشهداء الجيش الذين استشهدوا في زبقين وهم شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق وشهداء المقاومة والجيش والوطن.

وأضاف قاسم: الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي، سواء كانت تدري أم لا تدري وكان الأجدر بها أن توقف الاعتداءات وأن تبدأ بحصر السلاح بمنع تواجد العدو على أرضها.

وتابع قاسم: القرار الخطيئة هو قبول الحكومة بتسهيل قتل شركائهم في الوطن لينعموا بحياة وعدوا بها.

وأردف قاسم: إذا كنتم تشعرون بالعجز اتركوا العدو في مواجهتنا وكما فشلت حروب إسرائيل المتكررة ستفشل هذه المرة.

وزاد قاسم: الحكومة ارتكبت قرارًا خطيرًا جدًا ينتهك الميثاق الوطني ويدمّر الأمن الوطني ولا تزجّوا بالجيش في هذا المسار وسجلّه الوطني نظيف.

وختم قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر، وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي وواثقون بأننا سننتصر .