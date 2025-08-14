الجيش الإسرائيلي: قدرات حزب الله على إعادة التسليح تراجعت بعد استهداف منشآته

أكّد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح باتت محدودة بعد استهداف منشآت ومواقع لوجستية تابعة له، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة كانت "مركّزة ومؤثرة"، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

ضربات تستهدف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية

وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن العمليات التي نفذتها القوات خلال الأسابيع الماضية استهدفت خطوط الإمداد ومراكز التخزين والتموين التي يعتمد عليها الحزب في جبهته الشمالية، مؤكدًا أن ذلك "أثّر بشكل مباشر على قدرته في استعادة مخزونه من الأسلحة".