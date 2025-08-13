مسؤولون أمنيون: بن جفير يسعى لـ تسييس الجيش

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، نقلاً عن مسؤولين أمنيين كبار، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير يسعى إلى تسييس الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار قلقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تحذيرات من تدخل سياسي في القرارات العسكرية

وبحسب المصادر الأمنية، فإن بن جفير يحاول التأثير على قرارات عسكرية ميدانية وتوجيهها بما يخدم أجندته السياسية، وهو ما يُعد خرقًا للتقاليد العسكرية التي تحرص على فصل السياسة عن الأمن.

تصاعد التوتر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية

يأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والجيش، خاصة بعد سلسلة من التصريحات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذها بن جفير، والتي وُصفت من داخل المؤسسة الأمنية بأنها "محاولات خطيرة لتقويض حيادية الجيش".