مصر تحتفل بـ "عيد وفاء النيل".. تقدير لتاريخ النهر ودوره في بناء الحضارة

تحتفل مصر اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 بـ "عيد وفاء النيل"، المناسبة العريقة التي ارتبط بها المصريون على مدار آلاف السنين، تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية .

ارتباط المصريين بنهرهم العظيم عبر العصور

وبهذه المناسبة .. صرّح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن يوم وفاء النيل ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو رسالة تؤكد ارتباط المصريين بنهرهم العظيم عبر العصور، وامتداد لتقاليد أجدادنا الذين أبدعوا في إدارة مياه النيل وترويض فيضانه منذ فجر التاريخ .

وأضاف وزير الري أن هذه الذكرى تجسد رؤية الدولة المصرية نحو غدٍ أكثر إشراقًا، يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة، ويقوده جيل من الكوادر المؤهلة بوزارة الموارد المائية والري، القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب المصري .

وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه، من زيادة سكانية وتغيرات مناخية، دفعت الدولة لتبني سياسات متطورة وإدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، من خلال مشروعات كبرى ضمن الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0، شملت التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطهير الترع والمصارف، وتحديث عملية إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه وتطبيق تقنيات الإدارة الذكية للمياه .

وفي إطار الاحتفال، نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الثقافة ندوة توعوية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمكتبة العامة بمدينة نصر، للتعريف بطرق ترشيد المياه والحفاظ عليها وحماية المجاري المائية من التلوث، كما شهد نادي الري بالزمالك احتفالية تضمنت عروضًا فنية وورش رسم وتلوين، ولقاءات تثقيفية عن التاريخ العريق لنهر النيل وأهميته في حياة المصريين، كما يشهد اليوم الجمعة ١٥ أغسطس 2025 احتفالية أخرى بنادي الرى بالزمالك احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على قلوب المصريين .