مش عايزين نكبر الموضوع.. رسائل نارية من جمال عبد الحميد ل زيزو

وجه جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، رسائل نارية لأحمد مصطفى “زيزو”، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد توجيه ببلاغ ضد بعض من جماهير نادي الزمالك بعد توجيه السباب له خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري الممتاز.

وقال جمال عبدالحميد، لزيزو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار": "إنت شغال في مؤسسة، المؤسسة هي اللي ترد، متعاديش نادي الزمالك وجمهوره أكتر من كده، انت كذبت على نادي الزمالك وجمهوره، هتتنسي ومع الأيام هتعدي".

وأضاف: "ياما لعيبة اتشتمت عادي وأنا منهم ومكناش بنرد، الدنيا هتهدى مع الوقت ومش عايزين نكبر المواضيع، وهناك مؤسسة هي اللي تدافع عنه".