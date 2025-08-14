قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية
إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب القدس وسلفيت
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل التعاملات
قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
أم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدرات
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
فرنسا: ترامب يتعهد بالمساهمة في ضمانات أمنية لأوكرانيا خلال وقف إطلاق النار
قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل
حوادث

مطاردة مثيرة في الجيزة تنتهي بمصرع لص وإصابة الآخر.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة ملابسات مطاردة مثيرة في الشارع بمنطقة الجيزة والتي انتهت بمصرع شاب وإصابة آخر بجروح وكسور اثناء هروبهما بعد سرقة موظف.

وتبين من التحقيقات أن الشخصين حاولا سرقة حقيبة من موظف اثناء سيرهما بدراجة بخارية وحاولا الفرار الا أنهما اصطدما بحاجز خرسانى ما اسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله حول الواقعة كما أمرت بعرض جثة الآخر على الطب الشرعي وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتعرض موظف لواقعة خطف حقيبته من قبل شخصين يستقلان دراجة بخارية بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المجني عليه استغاث بالمارة الذين لاحقوا المتهمين في محاولة لاسترداد الحقيبة.

وخلال المطاردة، فقد قائد الدراجة السيطرة عليها فاصطدمت بالسور الخرساني بمطلع كوبري الجيزة المعدني، ما أسفر عن وفاة قائدها، بينما أصيب مرافقه بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط المتهم المصاب ونقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مطاردة مثيرة الجيزة النيابة العامة مصرع شاب

