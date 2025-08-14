مطاردة مثيرة في الجيزة تنتهي بمصرع لص وإصابة الآخر.. تفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة ملابسات مطاردة مثيرة في الشارع بمنطقة الجيزة والتي انتهت بمصرع شاب وإصابة آخر بجروح وكسور اثناء هروبهما بعد سرقة موظف.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتعرض موظف لواقعة خطف حقيبته من قبل شخصين يستقلان دراجة بخارية بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المجني عليه استغاث بالمارة الذين لاحقوا المتهمين في محاولة لاسترداد الحقيبة.

وخلال المطاردة، فقد قائد الدراجة السيطرة عليها فاصطدمت بالسور الخرساني بمطلع كوبري الجيزة المعدني، ما أسفر عن وفاة قائدها، بينما أصيب مرافقه بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط المتهم المصاب ونقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.