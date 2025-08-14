قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توقف الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ5 محافظات.. في هذا الموعد
من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل
ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما
زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
حزب الاتحاد: الترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القومي
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
اقتصاد

أسهم Apple تكسب 55 مليار دولار في يوم واحد.. وارتفاع جنوني لأسهم Paramount

أميركا
أميركا
وكالات

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس بعد أن عززت بيانات التضخم من آمال خفض الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

إذ يضع المتداولون الآن في الحسبان تمامًا خفضًا في معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch. وكان آخر خفض للبنك المركزي لتكاليف الاقتراض في ديسمبر.

كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء بأنه يعتقد أن خفضاً حاداً بمقدار نصف نقطة أمر ممكن، نظراً لضعف أرقام التوظيف في الآونة الأخيرة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.04% أي ما يعادل نحو 463 نقطة في جلسة الأربعاء مسجلاً أعلى إغلاق يومي في 3 أسابيع.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني إغلاق قياسي على التوالي.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% ليغلق فوق مستويات 21700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع مؤشر 2000 Russell ، الذي يتتبع الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية العالية والحساسة لأسعار الفائدة، بنحو 2% مسجلاً أعلى مستوى له في 6 أشهر.

سهم Apple

ارتفع سهم Apple بنسبة 1.6% في جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر، لتضيف الشركة 55 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن بعد أن أفادت مصادر إعلامية أن الشركة تخطط للتوسع في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأمن المنزلي والشاشات الذكية.

وأشارت المصادر بأن الشركة تستهدف طرح روبوت سطح مكتب يعمل كرفيق افتراضي في عام 2027، وأن هذا الجهاز سيكون محور استراتيجيتها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

أسهم Paramount

قفز سهم  Paramount Skydance بنسبة 37% في جلسة الأربعاء محققاً أعلى مكاسب يومية في تاريخه،

وجاءت هذه المكاسب بعد فوز الشركة بحقوق البث الحصرية لبطولة Ultimate Fighting Championship لمدة 7 سنوات.

وكانت شركة Paramount  قد استحوذت على حقوق التوزيع الحصري لفعاليات UFC من شركة البث المباشر TKO في صفقة بلغت قيمتها حوالي 7.7 مليار دولار.

المؤشرات الأميركية بيانات التضخم الفائدة

