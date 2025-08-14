شرطة الإحتلال تعلن إحباط محاولة طعن عند معبر قلنديا

أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي إحباط شبهة محاولة طعن عند معبر قلنديا بعد الاشتباه بفلسطيني من غزة استل سكينا باتجاه القوات ، لافتة إلي أنه تم السيطرة عليه.

وفي وقت سابق ، ذكرت شرطة الإحتلال الإسرائيلي أن عدد من الأشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار، وقعت عند مفترق غوش عتصيون".

وقالت شرطة الإحتلال في بيان لها "قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، معالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين".

كما طالبت شرطة الإحتلال السكان إلى "تجنب الوصول إلى المنطقة".



فيما ذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي إن حارس الأمن الذي قتل عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية هو جندي احتياط.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد الهجوم.