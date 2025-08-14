وجبة تشبع.. طريقة عمل طاسة البولبيف بالجبنة الموتزاريلا

إذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل طاسة البولبيف بالجبنة الموتزاريلا، سريعة ومشبعة:





المكونات:

1 علبة بولبيف (كورند بيف)

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 فلفل ألوان (اختياري) مقطع شرائح

1 حبة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات (اختياري)

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا (اختياري)

½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

الطريقة:

1. في طاسة على النار، سخني الزيت أو الزبدة.



2. أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصفر لونه.



3. أضيفي الفلفل الألوان وقلبي دقيقة أو اثنين.



4. ضعي البولبيف بعد تقطيعه قطع صغيرة أو تفتيته بالشوكة، وقلبيه مع البصل والفلفل.



5. أضيفي الطماطم (لو بتحبي) ورشة الفلفل الأسود والبابريكا، وقلبي حتى تمتزج النكهات.



6. افردي الخليط في الطاسة، ورشي فوقه الجبنة الموتزاريلا بالتساوي.



7. غطي الطاسة وخلي النار هادئة جداً حتى تسيح الجبنة تماماً (حوالي 3–4 دقائق).



8. قدميها سخنة مع العيش البلدي أو التوست.