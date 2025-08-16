يوسف الشريف يعود للأضواء بأحدث ظهور .. والجمهور: وحشتنا أعمالك

تصدر الفنان يوسف الشريف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشره صور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث انهالت عليه التعليقات من محبيه الذين عبروا عن افتقادهم له ولأعماله الدرامية المميزة.

وتنوعت تعليقات الجمهور بين “وحشتنا”، “ارجع”، و”وحشتنا مسلسلاتك”، في إشارة إلى الغياب الملحوظ للشريف عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة.



آخر أعمال يوسف الشريف

ويُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف كان مسلسل “كوفيد 25” الذي عُرض في موسم رمضان 2021، وحقق جدلًا واسعًا وقتها بسبب فكرته المختلفة حول انتشار وباء خطير، ومنذ ذلك الحين لم يعلن يوسف الشريف عن أي عمل فني جديد.

ولا يزال الجمهور يترقب عودة يوسف الشريف بعمل جديد يواصل به مسيرته الفنية التي اشتهر خلالها بتقديم أعمال درامية وفنية مختلفة مثل “القيصر”، “الأسطورة”، “النهاية”، و”رقم مجهول”، والتي رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما في السنوات الأخيرة.