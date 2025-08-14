قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة المنوفية: تحرير 246 محضرا وإعدام نصف طن مواد غذائية غير صالحة.. صور

حملات في المنوفية
حملات في المنوفية
مروة فاضل

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الشئون الصحية في شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والمحلات العامة بنطاق المحافظة.

 وأشار الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن شن حملات مكثفة من خلال إدارة مراقبة الأغذية علي 259 منشأة بنطاق المحافظة .

أسفرت علي تحرير (246) محضر جنح لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و مخالفة القوانين ، بالإضافة إلي تحرير مذكرات غلق فوري لـ 99 منشأة لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، كما تم ضبط وإعدام 544 كجم من الأغذية المتنوعة و 12 لتر من المشروبات الغازية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، و سحب 72 عينة من المنتجات المتداولة بمختلف أنواعها لفحصها بالمعامل المتخصصة.

وأكد أن هذة الحملات مستمرة علي مدار الساعة لمواجهة أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة  للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين و ضمان بيئة غذائية آمنة.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .

محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تفتيشية

