تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

القبض على تاجر سيارات نصب على مواطن بالقاهرة

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد الأشخاص لقيام آخر بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم بيع سيارة له دون الوفاء بذلك.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (تاجر سيارت "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بالقاهرة) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.