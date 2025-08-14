كمين الفيسبوك.. المشدد 5 سنوات لبلطجية سرقوا مواطنين بالإكراه

ظل أحمد بسيونى يبحث على مواقع التواصل الاجتماعى عن سيارة معروضة للبيع ليشتريها، فوجد منشور يعرض سيارة مستعملة بسعر مغرى، فتواصل مع صاحب المنشور ليذهب مع صديقه عماد عبد الهادى لمعاينة السيارة التى يرغب في شرائها..



استقبل عاصم صاحب المنشور على مواقع التواصل بعرض سيارته للبيع الصديقين عقب وصولهما إلى منطقة الراس السوداء وتقابلا مع صديق عاصم ويدعى محمد جاد الذى اصطحبهما بـ«توك توك» إلى مكان قصى بعيداً عن اعين الرقباء حتى خرج عليهما 3 آخرين استوقفوا تلك الدراجة النارية وتعدوا بالضرب على أحمد بسيوني وصديقه بأسلحة بيضاء محدثين اصابته بجرح بالبطن من الناحية اليسرى واخر طعني بالبطن من الناحية اليسرى واخر طعنى بالظهر واخران ضربتان بالذراع الأيسر وخدوش بالأذن وجرح رضى بالسبابة اليمني وخدوش بالذراع الايسر فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء علي المبلغ المالي الذي بحوزته وفروا هاربين.

تم ضبط المتهمين وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله فقضت بمعاقبة 5 منهم بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية وبراءة 4 آخرين مما نسب إليهم.

وتقدم الـ 5 المحكوم عليهم بالطعن على الحكم، فقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.