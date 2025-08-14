اتحاد أمهات مصر : جامعات مصر متنوعة وتستوعب كل طلاب الثانوية العامة

قالت الدكتورة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن تنوع مصادر التعليم العالي ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الدولية ومعاهد، استوعب طلاب الثانوية العامة ووفر لهم أفضل الكليات والبرامج.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن القيادة السياسية وضعت في اولي أولوياتها التعليم، حيث ظهر ذلك في إنشاء الجامعات بما تتوافق مع الجامعات العالمية بأحدث معامل مطوره ومجهزة بأحدث الأجهزة التي تنمي مواهب وقدرات الطلاب، ليصبح خريجي على مستوي عالمي.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم حديثها للطلاب، خاصة طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، بأن الأماكن المتاحة كثيرة والأهم الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب ميولهم وقدراتهم، موضحة أن هناك أماكن متاحة لهم في جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وتناسب مجموعهم، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم علي أولياء أمور الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الثالث الثانوي "الثانوية العامة" في العام الدراسي الجديد، بضرورة متابعتهم أولا بأول، وتوعيتهم بالكليات وبرامجها وسوق العمل، بالتوازي مع تشجيعهم علي المذاكرة والاجتهاد في مناهجهم الدراسية بالثانوية العامة لحظة بلحظة.