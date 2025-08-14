قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر : جامعات مصر متنوعة وتستوعب كل طلاب الثانوية العامة

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

قالت الدكتورة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن تنوع مصادر التعليم العالي ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الدولية ومعاهد، استوعب طلاب الثانوية العامة ووفر لهم أفضل الكليات والبرامج.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن القيادة السياسية وضعت في اولي أولوياتها التعليم، حيث ظهر ذلك في إنشاء الجامعات بما تتوافق مع الجامعات العالمية بأحدث معامل مطوره ومجهزة بأحدث الأجهزة التي تنمي مواهب وقدرات الطلاب، ليصبح خريجي على مستوي عالمي.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم حديثها للطلاب، خاصة طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، بأن الأماكن المتاحة كثيرة والأهم الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب ميولهم وقدراتهم، موضحة أن هناك أماكن متاحة لهم في جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وتناسب مجموعهم، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم علي أولياء أمور الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الثالث الثانوي "الثانوية العامة" في العام الدراسي الجديد، بضرورة متابعتهم أولا بأول، وتوعيتهم بالكليات وبرامجها وسوق العمل، بالتوازي مع تشجيعهم علي المذاكرة والاجتهاد في مناهجهم الدراسية بالثانوية العامة لحظة بلحظة.

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر أولياء الأمور الكليات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

القهوة

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

المضادات الحيوية

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فيديو

ابراهيم سعيد

حجزت على أملاكه.. طليقة إبراهيم سعيد تحاصره وتمنعه من السفر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد