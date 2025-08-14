فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، من رام الله، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو وسموترتش وبن جفير شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن المخطط يعود إلى عام 2017 ضمن ما يسمى "خطة الحسم".

المسار السياسي وحقوق الفلسطينيين

وأضاف دولة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المخطط يستند إلى دعاوى دينية توراتية، لكنه شدد على أن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ولن يُقتلع منها، وأن هذه الممارسات لا تشكل خطرًا على المسار السياسي وحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن الحركة الفلسطينية ستواجه المخطط على الأرض من خلال حراك شعبي شامل يشارك فيه كافة قطاعات الشعب والفصائل الفلسطينية، بالتوازي مع المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الصديقة.

وأشار إلى أن أي اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية يجب أن تُترجم على الأرض لتكون ذات قيمة، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول التحدي قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتفرض واقعًا استعماريًا على الأرض، معتبرًا أن الصمت الدولي أمام هذه الممارسات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، داعيًا إلى محاسبة إسرائيل على كل انتهاكاتها التي تصنف ضمن جرائم الحرب.

وختم بالقول إن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه، ولن يخضع لأي تهديد أو ممارسات عدوانية، مؤكدًا التزامه بالثبات والصمود في مواجهة المشروع التوراتي الاستيطاني.