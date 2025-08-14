قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبت .. بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا إلكترونيا

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اطار حرص الدولة على دعم ورعاية الطلاب المتميزين علميًا، وتوفير المسارات الأكاديمية التي تتيح لهم استثمار قدراتهم، عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق  الإلكتروني:                    https://tansik.digital.gov.eg 


 

واوضحت أنه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب. 
خطوات تسجيل الرغبات: 
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط أعلاه. 
- اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين أو طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية. 
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب. 
- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا، مع إمكانية التعديل حتى نهاية الفترة المحددة. 
- طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به. 

ويؤكد مكتب التنسيق أن عملية تسجيل الرغبات ستكون متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، على أن يتم الاعتداد بآخر تسجيل قام به الطالب على الموقع. 
كما تدعو الوزارة جميع الطلاب إلى مراجعة شروط القبول والاطلاع على دليل التنسيق قبل البدء في عملية التسجيل، لضمان اختيار الرغبات بشكل دقيق ومطابق لقواعد القبول بالكليات والمعاهد. 

التعرّف على نتيجة القبول وطباعة بطاقة الترشيح: 

- يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته عليه. 
- يُتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها. 
وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير كل سبل الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة التسجيل، وذلك عبر معامل الحاسب الآلي المنتشرة في الجامعات الحكومية، لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر.. 
 

