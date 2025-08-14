السجن 3 سنوات لسائق في تهديد سيدة بصور مقابل المال بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 3 سنوات، لسائق، لاتهامه بتهديد سيدة، بنشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وابتزازها مقابل الحصول على مبالغ مالية وإقامة علاقة غير شرعية معها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29307 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3534 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "رضا ع م"، 48 سنة، سائق، مقيم كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في غضون شهر أبريل عام 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها "أ م م"، كتابة بإفشاء أمور مخدشة للحياء.



وتابع امر الإحالة، أن المتهم أرسل للمجني عليها رسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، تتضمن عبارات تهديد بنشر صور ومقاطع مرئية مخدشة للحياء، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وإقامة علاقة غير شرعية معها، على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر، بأن نقل عبر الوسائط الإلكترونية صورا منسوبة لها بمكان خاص، وهددها بنشر تلك الصور لحملها علي أداء مبلغ مالي وإقامة علاقة غير شرعية معه على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أرسل إليها الرسائل الإلكترونية موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل إليها الرسائل الإلكترونية موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بهدف ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.