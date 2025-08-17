الرئيس الإيراني يبدأ جولة إلى أرمينيا وبيلاروس تمهيدًا لمشاركته بقمة شنغهاي

يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوجه، يوم الإثنين المقبل، في جولة خارجية تشمل أرمينيا وبيلاروس تستمر يومين، قبل أن يزور الصين لاحقًا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة نهاية الشهر الجاري.

وأوضح مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع يريفان ومينسك، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية، إلى جانب التوقيع على حزمة من الاتفاقيات المشتركة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأشار سنائي إلى أن الجولة كانت مقررة في نهاية يونيو الماضي، غير أن ظروفًا خاصة أدت إلى تأجيلها حتى أغسطس الجاري. كما أكد أن الرئيس بزشكيان تلقى دعوة رسمية من الصين للمشاركة في القمة السنوية الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، والتي ستُعقد في مدينة تيانجين يومي 31 أغسطسش و1 سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في إطار مساعي طهران لتوسيع حضورها الإقليمي والدولي، خصوصًا بعد انضمامها رسميًا إلى منظمة شنغهاي العام الماضي، الأمر الذي يمنحها منصة جديدة لتعزيز التعاون مع القوى الآسيوية الكبرى.

كما تعكس الجولة توجه الإدارة الإيرانية الجديدة نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية بعيدًا عن الضغوط الغربية، عبر بناء روابط أوثق مع دول الجوار وأعضاء التكتلات الإقليمية، في محاولة لتعزيز موقع إيران الاقتصادي والسياسي في الساحة الدولية.