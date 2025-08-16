أستاذ تمويل: مصر اجتازت المرحلة الاقتصادية الصعبة في تاريخها.. وتحسن 4%

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إن الدولة المصرية اجتازت المرحلة الصعبة والتي كان جزء كبير منها ناتج من تحديات وخطط خارجية كانت عنيفة للغاية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

معدل نمو اقتصادي

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تفيد بمعدل نمو اقتصادي يميل للتحسن فوق الـ4%، وبالتالي معدل البطالة انخفض بنسبة 2% من أصول 6.1%.

وأكد على استقرار سوق الصرف وسعر الصرف المتوازن، فضلا عن توافر قدر عالي من النقد الأجنبي داخل الدولة، لافتا إلى أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يشهد ارتفاع تلو الآخر، وتم تجاوز ارتفاع نحو 49 مليار دولار، مما ساعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أن تتجه نحو خفض أسعار الفائدة.