نتنياهو يكشف شروطه لإنهاء الحرب على قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن شروط حكومته لإنهاء الحرب تتضمن نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، إضافة إلى نزع السلاح من قطاع غزة بأكمله، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق ما يسميه "الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وأضاف مكتب نتنياهو ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها ، أن الشروط المطروحة تشمل أيضًا فرض سيطرة إسرائيلية على محيط قطاع غزة، إلى جانب إقامة سلطة حاكمة داخل القطاع لا تنتمي لا إلى حركة حماس ولا إلى السلطة الفلسطينية، في إشارة إلى تصور جديد لإدارة غزة بعد الحرب.