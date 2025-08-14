جولة ميدانية لرئيس شركة مياه الإسكندرية لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات

قام المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بجولة ميدانية شملت فرع ومركز خدمة عملاء الرمل، في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على متابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المهندس أحمد جابر المكاتب والإدارات، وتحدث مع الموظفين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين الإدارة والعاملين لضمان انسيابية العمل، كما قام بالمرور على مركز خدمة العملاء واستمع لشكاوى عدد من المواطنين، ووجه بحلها الفوري، ثم توجه إلى إدارة الخط الساخن لمتابعة آلية العمل والتأكد من سرعة الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين.

واختتم الجولة بزيارة مركز التدريب، حيث تابع سير المحاضرات التدريبية، واستمع إلى المدربين والمتدربين، وأشاد بجهودهم في تطوير مهارات العاملين بالشركة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد جابر قائلاً: “إن الجولات الميدانية تمثل فرصة حقيقية للوقوف على سير العمل بشكل مباشر، والاطلاع على احتياجات المواطنين والعاملين على حد سواء، ونحن ملتزمون بالعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة، ودعم كافة فرق العمل لتحقيق أهداف الشركة وخدمة أهالي الإسكندرية على الوجه الأمثل.”