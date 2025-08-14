تعرف على أعضاء لجنة تحكيم the voice و the voice kids

أعلنت قنوات MBC عبر الحساب الرسمي بموقع انستجرام عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم برنامجي اكتشاف المواهب الشهير The Voice وThe Voice Kids، الذى من المقرر عرضه.

لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025

وسيشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025، النجوم أحمد سعد، ناصف زيتون، والمطربة السعودية رحمة رياض.

لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids 2025

واما عن لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids 2025، فمن المقرر ان يشارك كل من المطرب رامي صبري، المطرب السوري الشامي، والمطربة السعودية داليا مبارك.

برنامج the voice

وبرنامج the voice هو برنامج فني لإكتشاف المواهب وتسمي المرحلة الأولي بمرحلة “الصوت وبس”وتقوم لجنة التحكيم بسماع الأصوات واختيارها دون أن يروا المتسابقين.