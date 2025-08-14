لدينا 6 برامج دراسية.. رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية: نستهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أنه عندما يتم وضع برنامج جديد في الجامعة يتم النظر إلى متطلبات واحتياجات سوق العمل .



وقال طارق عبد الملاك في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نستهدف تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ".

وتابع طارق عبد الملاك :" وضعنا في كل لائحة دراسية وحدات دراسية تتماشي مع وظائف المستقبل ، ولدينا 6 برامج دراسية".

واكمل طارق عبد الملاك :" نواكب احتياجات سوق العمل ونقوم بإنشاء برامج تعليمية يحتاجها سوق العمل ".

ولفت طارق عبد الملاك :" إحنا مش بنجيب المناهج من الكتب لكن بنجيب المناهج من صميم سوق العمل في مختلف التخصصات".