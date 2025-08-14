الخطيب يدعم فريق الأهلي في مرانه الأخير قبل مواجهة فاركو- صور

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي دعم الفريق الأول لكرة القدم في مرانه الأخير قبل مواجهة فاركو المقرر لها مساء غد بالدوري.

عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.

‏ كان الفريق قد تعادل مع مودرن سبورت، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي، في افتتاح مبارياته ‏بالموسم الجديد.‏