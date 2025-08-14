إزاي أعرف شركة التطوير العقاري نصابة ولا لأ؟ البستاني يكشف

قال محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إنه لابد على المواطن الذي يتقدم إلى شراء وحدات سكنية أو إدارية أن يدرس جيدا الموقع المناسب.

شراء وحدة تحت الإنشاء

وشدد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المطورون» على أن السوق العقاري مختلف تماما الآن عن العشر سنوات الماضية، وأنه حال تقدم المواطن إلى شراء وحدة تحت الإنشاء لن يستطيع أن يخرج منها قبل 3 سنوات، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد جهة يمكن الرجوع إليها للسؤال عن المطور العقاري.

ولفت إلى أنه حال تقدم المواطن إلى الشراء لابد أن يتوجه إلى الشركات المضمونة والتي قامت بتنفيذ المولات سابقا وتعمل بالفعل، وذلك لا يعني أن الشركات الجديدة ليس لها حصة في السوق، بل بالعكس لابد وجود مستشار عقاري أو محامي، فضلا عن وجود مهندس لدراسة المشروع ومعرفة مدى مناسبته.

وأوضح أنه من المفترض أن يكون هناك اتحاد للمطورين العقاريين وحتى الآن لم يتم إنشاء هذا الاتحاد رغم مناقشته داخل ساحات مجلس النواب، ولكن حتى الآن لم يخرج هذا الاتحاد إلى النور.