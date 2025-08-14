حملات مكثفة على الأسواق فى مطروح

نظمت لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة مرسى مطروح و نواب رئيس المدينة، وبمشاركة مديرية الصحة، والطب البيطري،و الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكاتب التموين والعمل و مندوب شركة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير (6) محاضر شملت مخالفات نظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وسلامة الغذاء، ومحاضر بيئية، كما تم توجيه (6) إنذارات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية،و عدم وجود عقود و ملفات للعاملين و التامين عليهن واستكمال التراخيص والأوراق القانونية لمزاولة النشاط .

كما تم إعدام كمية تقدر بـ (35) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رفع الاشغالات من أمام أحد المطاعم المخالفة ضمن الحملة، و التوصية بغلقه لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط ومنعا للأضرار بالصحة العامة

وأكد محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة تمت بمشاركة فعّالة من جميع الجهات المعنية، بما يعكس التعاون وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية لضمان ضبط الأسواق ومنع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتُهيب اللجنة بأصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية، وجودة الأطعمة ومصدرها، ونظافة أماكن التجهيز والتخزين، تفاديًا لاتخاذ إجراءات رادعة.

كما تستقبل اللجنة أي شكاوى تتعلق بجودة وسلامة الغذاء خلال أوقات العمل الرسمية عبر رقم مكتب إدارة السياحة والمصايف: 0464931613، وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد أنور، رئيس اللجنة ومدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح.

ياتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتزامن مع الإقبال المتزايد على المحافظة خلال موسم الصيف، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف وتعاون الأجهزة التنفيذية في مواصلة حملاتها الرقابية لضبط المخالفات وتعزيز منظومة السلامة الغذائيةحرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمصطافين .



