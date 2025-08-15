لن تكون هناك حياة ..الأمين العام لحزب الله يهدد الحكومة اللبنانية

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بأنه لن تكون هناك "حياة" في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة "حزب الله".

وحمل قاسم الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان.

ومنذ قليل ؛ اكد الأمين العام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن إيران ما زالت إلى جانبها وستبقى كما ستبقى راية المقاومة مرفوعة.

وقال قاسم في تصريحات له : نعزّي بشهداء الجيش الذين استشهدوا في زبقين وهم شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق وشهداء المقاومة والجيش والوطن.

وأضاف قاسم: الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي أكانت تدري أم لا تدري وكان الأجدر بها أن توقف الاعتداءات وأن تبدأ بحصر السلاح بمنع تواجد العدو على أرضها.

وتابع قاسم: القرار الخطيئة هو قبول الحكومة بتسهيل قتل شركائهم في الوطن لينعموا بحياة وعدوا فيها.

وأردف قاسم: إذا كنتم تشعرون بالعجز اتركوا العدو في مواجهتنا وكما فشلت حروب إسرائيل المتكررة ستفشل هذه المرة.

وزاد قاسم: الحكومة ارتكبت قرارًا خطيرًا جدًا ينتهك الميثاق الوطني ويدمّر الأمن الوطني ولا تزجّوا الجيش في هذا المسار وسجلّه الوطني نظيف

وختم قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر .